Hangi ara bu kadar yabancılaştık! "Teşekkür ederim Noel Baba" diyen Türk çocukları: Kültürel erozyon hat safhada

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, Türkiye'deki kültürel yozlaşmanın geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Noel kutlayan sözde bir Türk ailesi, küçük kızlarının yılbaşı ağacı altındaki hediyeleri görünce yaşadığı "sevinci" takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde minik çocuğun el çırparak "Teşekkür ederim Noel Baba" demesi, kendi öz değerlerinden koparılmış bir neslin nasıl yetiştiğini acı bir şekilde kanıtladı.

Batı’nın Noel Baba masallarıyla çocukların tertemiz beyinlerinin yıkandığı bu sahneler, "Din, iman, vatan sevgisi hak getire" dedirtti. Noel’i ve Noel Baba figürünü Türk toplumuna "eğlence" kılıfıyla sokmaya çalışanların, asıl amacının kültürel bir yıkım olduğu gerçeği bir kez daha yüzlere tokat gibi çarptı. Kendi bayramlarını, dini ve milli değerlerini tanımadan sahte bir hayal kahramanına teşekkür eden nesillerin yetişmesi, toplumun geleceği adına endişe verici bir tablo oluşturuyor. Özenti bir yaşam tarzıyla çocuklarını milli şuurdan mahrum bırakan ailelerin bu tutumu, sosyal medyada da "Siz kimin neslisiniz?" sorularına neden oldu.