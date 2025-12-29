  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sosyal Medya Hangi ara bu kadar yabancılaştık! "Teşekkür ederim Noel Baba" diyen Türk çocukları: Kültürel erozyon hat safhada
Sosyal Medya

Hangi ara bu kadar yabancılaştık! "Teşekkür ederim Noel Baba" diyen Türk çocukları: Kültürel erozyon hat safhada

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Noel kutlayan sözde bir Türk ailesi, küçük kızlarının yılbaşı ağacı altındaki hediyeleri görünce yaşadığı "sevinci" takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde minik çocuğun el çırparak "Teşekkür ederim Noel Baba" demesi, kendi öz değerlerinden koparılmış bir neslin nasıl yetiştiğini acı bir ortaya çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, Türkiye'deki kültürel yozlaşmanın geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Noel kutlayan sözde bir Türk ailesi, küçük kızlarının yılbaşı ağacı altındaki hediyeleri görünce yaşadığı "sevinci" takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde minik çocuğun el çırparak "Teşekkür ederim Noel Baba" demesi, kendi öz değerlerinden koparılmış bir neslin nasıl yetiştiğini acı bir şekilde kanıtladı.

 

Batı’nın Noel Baba masallarıyla çocukların tertemiz beyinlerinin yıkandığı bu sahneler, "Din, iman, vatan sevgisi hak getire" dedirtti. Noel’i ve Noel Baba figürünü Türk toplumuna "eğlence" kılıfıyla sokmaya çalışanların, asıl amacının kültürel bir yıkım olduğu gerçeği bir kez daha yüzlere tokat gibi çarptı. Kendi bayramlarını, dini ve milli değerlerini tanımadan sahte bir hayal kahramanına teşekkür eden nesillerin yetişmesi, toplumun geleceği adına endişe verici bir tablo oluşturuyor. Özenti bir yaşam tarzıyla çocuklarını milli şuurdan mahrum bırakan ailelerin bu tutumu, sosyal medyada da "Siz kimin neslisiniz?" sorularına neden oldu.

 

Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? "Biz sadece eğleniyoruz" yalanıyla kültürel işgal
Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

Gündem

Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

Kendi değerlerine fransız! Galatasaray Noel'i kutladı Kandil'i görmezden geldi!
Kendi değerlerine fransız! Galatasaray Noel'i kutladı Kandil'i görmezden geldi!

Aktüel

Kendi değerlerine fransız! Galatasaray Noel'i kutladı Kandil'i görmezden geldi!

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek
CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Gündem

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha
Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Gündem

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Yani Türkçe konuşuyor diye Türk olmuyorlar, siz içki şişelerini girmemiş siniz her halde, yani böyle bir ailenin ben müslümanın demesini bekliyorsunuz herhalde,onlarda inançları gereği davranmislar

Hakan

Ataları tam da bunu istemiyor muydu? Köy enstitülerinde domuz nasil yetiştirilir öğretmediler mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23