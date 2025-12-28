  • İSTANBUL
Son Haberler

Gülben Ergen'in tesettür rahatsızlığı Destici'yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi Bunlar bizden değil !
Gülben Ergen'in tesettür rahatsızlığı Destici'yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi Bunlar bizden değil !

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir okul açılışında katıldığı halayda elini tutmak isteyen bir kadının başörtülü olduğunu görünce elini bırakması ve ısrarla tutmadığı görüntülere tepki gösterdi. Destici “Bunlar bizden değil. Aslında her türlü ahlaksızlığı yaşamış o kadını bizim bacılarımız, analarımız bırakın elini tutmasını, halaya bile sokmaması gerekiyordu” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3’ncü anaokulunu açan Gülben Ergen'in açılış sırasında halay çekilirken  yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktığı anlara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sanatçı, Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın, ben izledim videoyu, elini tekrar tutmaya çalışıyor, o elini tekrar itiyor ve tutmuyor. Ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor."

BUNLAR BİZDEN DEĞİL

"İşte bunların anlayışı bu. Bunlar bizden değil. Aslında daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun bırakın elini tutmasını, halaya bile sokmaması gerekiyordu."

1
Yorumlar

taner hekimoğlu

Aynı hassasiyeti tüm siyasetçilerden görmeliyiz, Bölücülük yapılmamalı.

KÖKSAL

Nereden sanatçı oluyor ki, şarkıcı bu... Lütfen sanatı ve sanatçıyı bilelim...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
