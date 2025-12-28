Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi Bunlar bizden değil !

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3’ncü anaokulunu açan Gülben Ergen'in açılış sırasında halay çekilirken yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktığı anlara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sanatçı, Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın, ben izledim videoyu, elini tekrar tutmaya çalışıyor, o elini tekrar itiyor ve tutmuyor. Ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor."

BUNLAR BİZDEN DEĞİL

"İşte bunların anlayışı bu. Bunlar bizden değil. Aslında daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun bırakın elini tutmasını, halaya bile sokmaması gerekiyordu."