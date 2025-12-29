Balıklar değil alıklar ürküyor

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin bölgede ve dünyada barışı hakim kılması, güvenli liman hâline gelmesi, İsrail ve Yunanistan gibi CHP’yi de rahatsız ediyor. Kukla Genel Başkan Özgür Özel ve ekibinin savunma, askeri müdahale başarılarını gölgeleme girişimleri bitmek tükenmek bilmiyor. Sinop’ta yapılan füze testleri için “Balıklar ürküyor” ifadesini kullanarak komik duruma düşen Özel, şimdi de 15 Aralık’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından takip ve müdahale edilen yabancı İHA’yla ilgili bir yalanı haykırmaktan çekinmedi. Özel, söz konusu İHA’nın düşürülmesi için 2 saat Başkan Erdoğan’ın talimatının beklendiği yaygarasını koparıp “Türkiye’de güvenlik zafiyeti var” algısını oluşturmaya çalıştı. Özel’in bu küstahlığı CHP’nin Türkiye’nin askeri planlarını hedef alan açıklamaları akıllara getirdi.

CHP VARSA DÜŞMANA GEREK YOK!

Özel’in A takımında yer alan isimlerden Namık Tan, 2024’te Mavi Vatan doktrinini ‘masal’ olarak nitelemişti. Sezgin Tanrıkulu da 2017’de “SİHA’larla siviller vuruluyor. Eskiden JİTEM vardı. Şu anda aynı görevi SİHA yapıyor” demişti. Selin Sayek Böke ise 2020’de iktidar olmaları durumunda savunma sanayi ürünleri üretip dünyaya ihraç eden Baykar’a el koyacakları vaadinde bulunmuştu. Tank Palet Fabrikası’nın faal hâle getirilmesine katlanamayan Ali Mahir Başarır ise 2020’de “Devletin ordusu Katarlılara satılmış” diye bas bas bağırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da vaktiyle neredeyse tüm seçim kampanyasını tank paleti karalamaya bağlamıştı. Veli Ağababa ve Murat Emir de Kürecik Radar Üssü’nü devamlı hedef alırken vekiller S-400 hava savunma sistemini kötüleme yarışına girmişti. Özel’in 15 Aralık’ta düşürülen yabancı İHA’yla ilgili tezviratı ise bardağı taşıran damla oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KİME HİZMET EDİYOR

Akit’e konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bakın bu konuda neler söylüyor: “Türkiye güvenli bir ülke. Bu gerçek yalan yanlış cümlelerle gölgelenemez. Bir kere Türkiye’ye Akdeniz, Karadeniz üzerinden gelecek füze ya da drone saldırısına karşı en yukarıda uydu sistemleri var. Havada savaş uçaklarını, karada da radarları unutmamak gerek. Anlaşılan o ki Ankara’da düşürülen İHA, hava savunma sistemimizi test etmek için gönderildi. O İHA da F16’larca takip edilip vuruldu. Görüldüğü kadarıyla zamanında müdahalede bulunuldu. Özel’in iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanı’nın talimatı beklenmedi. Çünkü bütün hava üslerinde alarm uçakları bulunmaktadır. Bu uçaklar tetiktedir. Pilotlar da tehditlere karşı gerekeni yapar. Hâl böyle olup Özel’in açıklaması toplumu yanıltmaya dönüktür, Belli ki CHP’de askeri konulara hakim isimler yok. Yaklaşan bir savaş dalgası varken, NATO’ya bağlı devletler yeni yapılanmaya girerken, tıpkı Kıbrıs Barış Harekâtı’nda olduğu gibi iktidar ve muhalefetin bir arada olması gerekirken, Özel’in Ankara’da düşürülen İHA’yla ilgili tuhaf bir iddia ortaya atması talihsizliktir. Halkın güvenini sarsacağını unutmasın. Bir Amerikalının İngiliz’in ya da Alman’ın savunma sanayiini kötülediğine şahit olmadık. Düşen İHA’ya da parantez açılmalı.

KUZEYİMİZDE BİR SAVAŞ VAR

Kuzeyde füzelerle devam eden ciddi bir savaş söz konusu. Rusya, Kiev’in yüzde 60 elektriğini füze saldırısıyla kesti. Ukrayna da Rusya’nın enerji hatlarını vurdu. Yine Rusya, Almanya dahil tüm NATO devletlerini test etti. Buralara bir şekilde İHA yolladı. Türkiye’ye de bir yerden İHA geldi. Görünen o ki bu İHA’yla hava savunma sistemi test edildi. Gelelim güneye. Güneyde ciddi bloklaşma mevcut. İsrail, Kudüs’te toplantı düzenledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle savunma ittifakı oluşturma adına hamle yaptı. Hedefe ise Türkiye oturtuldu. Yunan lobisi, İsrail basını Türkiye ile Libya’yı karşı karşıya getirme derdine girdi. İşte Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili haberleri duyuyoruz. Bu haberlerle Türkiye’nin Libya’yı sırtından bıçakladığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’de ikili çıkmazın içinde. Böyle bir dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı küçümsemek, algı operasyonu yapmak çok yanlış.”

FETÖ’CÜLER PARTİYİ ELE Mİ GEÇİRDİ?

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da şunları dile getirdi: “Özgür Özel’in söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Uygulama belli. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir tehlike algılandıysa gereken yapılır. Savunma sistemi devreye girer. Bunun için ekstra talimata, önleme lüzum yoktur. İHA’nın düşürülmesi için Cumhurbaşkanı’nın direktifinin beklendiği iddiası doğru değildir. Batı’nın aklıyla ilerleyen, roket ve füze test atışları için ‘Balıklar ürküyor’ diyen Özel’in bu iddiası normal değil midir? Karşımızda kontrolden çıkan bir İHA var, akıbeti araştırılıyor. Hedef Türkiye ve provokasyon ise CHP’nin buna katkı sunduğu nettir. Ne yazık ki CHP güvenli Türkiye’den rahatsızdır. Çünkü özden sapmış bir yapı var. Bu sapkın yapı ülkenin evladı olduğuna inanan CHP’lileri de tedirgin etmektedir. Bu aşamada ‘CHP’ye ne oldu, FETÖ’nün eline mi geçti’ sorusunu ele almak gerekmektedir. Belli kademelerden geçerek, flamalar ve pankartlar taşıyarak siyasette bir yere gelirsiniz. Mesela Ecevit ve Baykal en dipten en tepeye gelen isimlerdi. Ancak bu ezber bu dönemde bozuldu. Paraşütle inen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, bir anda yükseldi. Ne oldu da eski isimler tasfiye edildi ve CHP tabanından gelmeyen iki isim yönetici konumuna getirildi. Bundan ötürü arka planda farklı operasyon olup olmadığı sorgulanmalı.”