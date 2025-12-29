Başörtülü anneler yemin töreninde

Sebahattin Ayan İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarın getirdiği özgürlük ortamıyla her alanda, eşitliğin sağlandığı Türkiye’de şimdi de yemin törenleri başörtülü annelerin katılımıyla farklı bir anlam kazanıyor.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan yükümlü 1003 er için gerçekleştirilen törende Mehmetçikler, yeminlerini ederken tribünlerde başörtülü annelerin yer alması ülkenin özgürlükler aşamasına geldiği noktayı gözler önüne serdi.

TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL MUSTAFA BAŞ’TAN ANLAMLI MESAJ

Törende konuşan Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, ecdattan miras kalan ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyledi. Tuğgeneral Baş, “Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır. Çünkü askerlik vatana hizmettir. Şehit ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Milletin bağrından çıkan silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri Türk milletinin kalbidir.” İfadelerini kullandı.

O GÜNLER ZULÜMDÜ, BUGÜN NORMALLEŞME YAŞANIYOR

28 Şubat mağduru Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, geçmişte çok zulüm yaşandığını, namaz kılan subayların üvey evlat muamelesi gördüğünü, annelerin kışlalara sokulmadığını, şimdi ise her alanda tam bir Peygamber ocağı havası yaşandığını söyledi.

28 Şubat sürecinin mağdurlarından Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, darbe döneminde Anadolu insanının ağır zulümlere maruz kaldığını belirterek, yaşananların asla tesadüf olmadığını söyledi. Hacımustafaoğulları, “Tarih şuurundan yoksun, hatta bilerek inkâr eden kesimler bu millete düşmanlık etti. Anadolu anaları ağlatıldı, milletin değerleri ayaklar altına alındı” dedi. 28 Şubat’ı planlayıp hayata geçirenlerin kimlere hizmet ettiğinin zamanla ortaya çıktığını vurgulayan Hacımustafaoğulları, “Dolayısıyla bu yaşananlar tesadüf değildi. 28 Şubat sürecinde, bu ülkeye düşmanlık besleyen odakların kontrolündeki kişiler, Anadolu insanına sistematik bir zulüm uyguladı. Asker evladını ziyaret etmek için kilometrelerce yol kat eden analar, nizamiye kapılarında gözyaşları içinde bekletildi ve geri çevrildi. Erzurum’dan, Hakkâri’den ya da Anadolu’nun herhangi bir köşesinden gelen anneler, evlatlarıyla görüştürülmedi. Doğudan giden batıda, batıdan giden doğuda aynı muameleye maruz kaldı. Bu insanlık dışı uygulamalar kışlalarda yaşandı. Benzer manzaralar üniversitelerde, hastanelerde görüldü. Türkiye’nin neredeyse tüm kurumlarında bu baskıcı ve zulüm dolu dönem hissedildi. Oysa bugün gördüğümüz tablo olması gereken normal durumdur. Anormal olan 28 Şubat döneminde yaşananlardı. Bugün Türkiye normalleşmiş, olması gereken düzeye ulaşmıştır. Ancak o zulüm yıllarını yaşayanlar için bugünkü manzara, tersine çevrilmiş gibi algılanabilmektedir. Oysa anormal değil; normal olan bugünkü tablodur. Allah bu millete daha güzel günler göstersin. Zalimlere, hainlere ve bu vatanı satmaya yeltenenlere asla fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.