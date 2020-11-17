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Ekonomi Turkcell, yılsonuna kadar toplam 7 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ekonomi

Turkcell, yılsonuna kadar toplam 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Halen ülkemizin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:44:57 -
Turkcell, yılsonuna kadar toplam 7 bin kişiye istihdam sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Halen ülkemizin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi." açıklamasında bulundu.

İşe alımlarına pandemi döneminde de devam eden Turkcell, 2020 yılının sonunda toplam 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servisler başta olmak üzere şirket içindeki tüm departmanlarda ekipleri genişlettiklerini belirterek “Pandemi süreci bizim işe alım planlarımızda olumsuz bir etki yaratmadı, aksine 2020’nin ilk yarısında 3 binden fazla kişi Turkcell Grubu bünyesinde bizimle çalışmaya başladı. " değerlendirmesinde bulundu.

Halen Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarına işaret eden Erkan, "Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi. Amacımız bu rakama ulaşarak Turkcell ailemizi daha da büyütmek." ifadelerini kullandı.

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