Turkcell yıldızlarını Barselona’ya gönderdi

Turkcell Satış Bölümü çalışanlarına yönelik düzenlenen Yıldızlar Kulübü Ödülleri programı, satışlarıyla şirket performansına en çok katkı sağlayan çalışanları hedefliyor.

Bu yıl toplam 122 kişinin ödül almaya hak kazandığı programda, 14 kişi Fark Yaratan Yıldız seçildi.

Turkcell’in tüm yıldızları ödül olarak aileleriyle birlikte dört günlük Barselona tatiline gönderildi.

Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, bu başarının temel faktörünün çalışanları olduğunu vurguladı.

Sağlam, “Şirketimizin performansını yukarıya taşımak için canla başla çalışan ekiplerimizi ve başarıyı yakalayan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.