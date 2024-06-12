Turkcell ve Huawei’den enerjisiz devrim

Turkcell ve Huawei, yeni nesil 5.5G teknolojisi alanındaki iş birlikleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Turkcell depolarındaki envanter sayımı için hayata geçirilen Pasif IoT (Ambient IoT) çözümü, bu alanda dünya genelinde gerçekleştirilen ilk uygulamalar arasında yerini aldı.

Pasif IoT, adından da anlaşılacağı gibi enerjisini geleneksel batarya gibi kaynaklardan değil, çevresindeki manyetik güç gibi kaynaklardan “enerji hasadı” yaparak sağlıyor. Bu, özellikle tarım, tedarik ve lojistik gibi sektörler için büyük avantajlar sunuyor.

Zira Pasif IoT destekli sensörler herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan yıllarca çalışabilme kapasitesine sahip. Bu sayede ürünlerin stok takibi, ısı ve nem ölçümü gibi işlemler çok daha kolay ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Düşük maliyetli modüller sayesinde Pasif IoT teknolojisinin kullanım alanının hızla yaygınlaşması bekleniyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, bu yeni teknolojinin özellikle lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca Pasif IoT sayesinde düşük maliyet ve enerji tüketimiyle gerçek zamanlı veri toplamanın mümkün hale geldiğini söyledi. Ek olarak, Huawei’nin Turkcell Gruptan Sorumlu Direktörü Steven Shang ise Pasif IoT’nin oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji olduğunu ve farklı sektörler tarafından da hızla benimseneceğini ifade etti.

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Pasif IoT teknolojisi nedir?

Pasif IoT teknolojisi mobil bağlantıyı yüksek hızlı aktif çözümlerden ultra düşük hızlı pasif çözümlere taşıyor. Bu teknoloji sadece veri iletimi için değil, aynı zamanda konumlandırma ve sıcaklık sensörleri gibi farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Depo envanterinin otomatik olarak çıkarılması, tarım ve hayvancılık uygulamaları, kişisel eşyaların konumlandırılması gibi pek çok alanda Pasif IoT teknolojisinin kullanılması mümkün.

Pasif IoT’nin sağladığı avantajlar arasında başta sürdürülebilirlik geliyor. Batarya kullanımını azaltarak çevresel etkiyi minimize eden bu teknoloji, ölçeklenebilirlik ve yaygınlık konusunda da büyük avantajlar sunuyor. Batarya bağımlılığı olmadığı için çok daha fazla sayıda ve zorlu koşullarda cihazın kullanılmasını sağlıyor.

Turkcell ve Huawei de şubat ayında da 5.5G teknolojisi kullanarak 10 Gbps veri hızına ulaşarak Türkiye’de bir ilke imza atmışlardı. İki şirket gerçekleştirdikleri bu başarılı iş birliği ile Türkiye’nin dijitalleşme yolunda önemli adımlar atmasını sağlıyor. Nitekim adımlarını da görmeye başladık.