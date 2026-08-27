Türk futbol tarihinde bir ilk! İki Türk teknik adam devler arenasında

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye adına dikkat çeken bir ilk yaşandı. Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’nin de lig aşamasına kalmasıyla Türk futbolu 19 yıl sonra Devler Ligi’nde iki takımla sahne alacak. Ancak bu sezonu tarihe geçiren asıl detay, iki temsilcimizin de Türk teknik direktörlerle turnuvada yer alacak olması.

Fenerbahçe Lyon’u eleyerek lig aşamasına kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Olympique Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray ise organizasyona doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

İsmail Kartal Ve Okan Buruk bir ilki başardı

2026-2027 sezonunda Fenerbahçe’nin başında İsmail Kartal, Galatasaray’ın başında ise Okan Buruk bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nin ana aşamasında aynı sezon mücadele eden iki Türk takımının başında ilk kez iki Türk teknik direktör yer alacak. Bu yönüyle sezon, Türk futbol tarihinde ayrı bir sayfa açtı.

Türk takımları daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş; 2001-2002 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe; 2007-2008 sezonunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş’la Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla yer aldı.

2000-01 Galatasaray – Mircea Lucescu , Beşiktaş – Nevio Scala

2001-02 Fenerbahçe – Mustafa Denizli , Galatasaray – Mircea Lucescu

2003-04 Galatasaray – Fatih Terim , Beşiktaş – Mircea Lucescu

2007-08 Beşiktaş – Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe – Zico

19 yıllık hasret sona erdi

Türkiye, Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla temsil edilmişti. O sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş grup aşamasında yer almıştı. 2026-2027 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin lig aşamasına kalmasıyla Türkiye, Devler Ligi’nde 6. kez aynı sezonda iki temsilciyle mücadele edecek.