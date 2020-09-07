Turkcell, ücretsiz internet paylaşma dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan "Turkcell Biz" platformunu hizmete sundu.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hizmete alınan "Turkcell Biz" platformunda ekibini kuran Turkcell'liler, ekip üyeleriyle sınırsız konuşma ve GB paylaşımı imkanına kavuşuyor.

Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen "Turkcell Biz" platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB'ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor.

Turkcell müşterileri, diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken, en az 2, en fazla ise 5 sevdiği kişi ile Dijital Operatör uygulaması ya da turkcell.com.tr üzerinden ücretsiz olarak "Turkcell Biz" ekiplerini oluşturabiliyorlar.





- "Aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Biz" platformuyla müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine bir yenisini eklediklerini aktardı.

Ergenekon, müşteri geri dönüşlerinde, GB paylaşımının öncelikli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler, aile büyüklerine kıyasla daha fazla internet paketine ihtiyaç duyuyor. Biz de yeni hazırladığımız Turkcell Biz platformuyla öncelikle bu ihtiyacı karşılamak istedik. Turkcell Biz platformundan aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz. Turkcell müşterileri, Turkcell Biz çatısı altında aileleri ya da arkadaşları ile ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme ve sevdikleri ile ücretsiz konuşma imkanı buluyorlar. Turkcell olarak önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz."





- Pakette yer alan diğer avantajlar





Verilen bilgiye göre, sevdiklerini Turkcell müşterisi yapan "Turkcell Biz" kullanıcıları, 12 ay boyunca ana paketlerine yüzde 10 indirim kazanacak, ayrıca tüm grup üyelerine 12 ay boyunca her ay günlük 1 GB internet hediye ediliyor.

"Turkcell Biz" ekip üyeleri, her fatura döneminde kendi aralarında 2 GB'a kadar internet kotalarını ücretsiz paylaşabiliyor.

25 yaş ve altı her "Turkcell Biz" üyesine, paketine ek ayda günlük 2 GB ücretsiz internet tanımlanıyor.

65 yaş ve üstü "Turkcell Biz" kullanıcıları, akıllı fatura kampanyasından ücretsiz yararlanabiliyor.

"Turkcell Biz" üyeleri, gruplarına özel 119,90 TL'den başlayan fiyatlarla avantajlı ev interneti paketinden faydalanabiliyor.



