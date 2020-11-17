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Ekonomi Turkcell tatilde çocukları kitapla buluşturuyor
Ekonomi

Turkcell tatilde çocukları kitapla buluşturuyor

Turkcell, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:12:00 -
Turkcell tatilde çocukları kitapla buluşturuyor

Doğu ve Güneydoğu illerinde geçerli olacak kampanya kapsamında ara tatilin başlangıcı 16 Kasım’dan itibaren 140 bin kitap ve ayraç hediye edilecek. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, proje kapsamındaki illerde bulunan 181 Turkcell mağazasının birinden veya “turkcell. com.tr” üzerinden alışveriş yapması yeterli olacak. Kitap şenliğine katılan herkes, Turkcell mağazalarındaki stantlarda bulunan Türk ve dünya klasiklerinden 30 farklı kitap arasından dilediklerini ücretsiz olarak alacak.

Çocuklarla buluşacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi süresince çocukların evden eğitimlerine teknolojileriyle destek olduklarını belirterek, “Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

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