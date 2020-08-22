Turkcell Superbox müşteri sayısı 500 bini aştı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak ana odaklarından birisinin de müşterileri sürekli yenilikçi teknolojilerle buluşturmak olduğunu bildirdi.

Türkiye’de bir ilke imza atarak sunmaya başladıkları Superbox hizmetinin müşterilerin gösterdiği teveccüh sayesinde kısa sürede 500 bin kişiye ulaştığını kaydeden Erkan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bir yandan bu sevinci yaşarken bir yandan da vatandaşımızın yüksek hızlı internete olan talebini gördük. Bu durum bizlere her zaman altını çizerek söylediğimiz ortak altyapının gerekliliğini gösterdi. Son dönemde hayati önem kazanan dijitalleşme hedeflerimize ülke olarak ulaşabilmek için Türkiye’nin her köşesine fiber götürmek gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak için hazırız.”