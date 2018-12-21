Turkcell hizmette 25. yılına hazırlanıyor

1440 stratejisiyle abonelerinin hayatını dijitalleştirmede büyük başarı sağlayan Turkcell, 25. yaşına sürprizlerle hazırlanıyor.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve abonelerine sunduğu geniş imkânlarla telefon sektörüne katma değer sağlayan Turkcell, 25. Yılını kutlayacağı 2019 yılında dijital dünya ile daha fazla içiçe olacak bir stratejiyi devreye sokacak.

Eğlenceyle büyüdüler

Geleneksel telekom şirketinin müşterisi ile olan ilişkisine dikkat çeken Turkcell Ceo’su Kaan Terzioğlu şu tespitlerde bulundu: “Bu diyalog 17 dakikalık telefon araması ve 15 dakikalık telefona cevap verme süresi ile kısıtlı. Son on yıla baktığımızda trilyon dolarlık dijital şirketleri insanların belirli bilgi ve eğlence ihtiyaçlarına cevap vererek büyüdü. Bu yüzden bizim halen veriyi ham bir şekilde taşımaya devam edersek müşterimizin yalnızca 32 dakikasına dokunmaya devam etmiş olacağız. Ancak gerçek ve güçlü ilişkiler ancak insanların gerçek ihtiyaçlarına dokunduğunuzda kurulmuş oluyor. Biz bu aşamadan sonra şunu düşünmeye başladık; nasıl olur da bu ham veriyi dijital servisler ile daha zengin hale getirip müşterilerimizle daha güçlü bir bağ kurabiliriz? 1440 dakika fikri ve stratejisi bu anlayışla çıkmış oldu. Siz de biliyorsunuz, insanlar interneti müzik dinlemek, film izlemek, gazete okumak, fotoğraflarını saklamak, sağlık uygulamalarını kullanmak ya da anlık mesajlaşma yapmak için kullanabiliyorlar. Biz de internet kullanıcılarının alışkanlıkları ve beklentileri konusunda bir dizi araştırma yaptık. Bu araştırmaların sonucunda da 1440 dakikanın tamamına hitap edebilecek ürünler ve servisler oluşturduk.’’

İki yılda yüzde 59 büyüme

“Biz adım adım Türkiye’de yeni bir iş modelini ispatlamış olduk” diyen Terzioğlu, “Son çeyrek rakamlarına göre ciromuz yüzde 26 büyüdü. Üstelik 4.5G şebekesini kullanıma sunalı yaklaşık 2,5 yıl oldu. Biz ise son iki senede neredeyse yüzde 59 oranında büyümüş olduk. EBITDA’mız iki yıllık süreçte yüzde 97 büyüdü” diye konuştu.

"İkinci fazdayız"

Bundan sonra bir kürasyon dönemine gireceklerini ifade eden Kaan Terzioğlu, stratejik planları konusunda da şöyle konuştu: “Bu dönemde de bizim sağlayacağımız üç önemli katma değere odaklanacağız. Bunlar; kimlik yönetimi, mobil ödeme ve veri trafiği oluşturma... Ben bu üç teknolojinin ileride Telekom şirketlerinin en önemli gelir kaynağı olacağına inanıyorum. ”

Turkcell Pazarlama’da yeni görevlendirme

Turkcell Bireysel Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ömer Barbaros Yiş, 18 Aralık 2018 tarihinden itibaren mevcut görevine ek olarak Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı. 2017 yılından bu yana Turkcell’de görev yapan Yiş, Stratejik ve Odaklı Pazarlama Direktörü rolü ardından Bireysel Pazarlama Direktörü görevini de sürdürecek.

