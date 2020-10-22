Turkcell gücüne güç kattı

Turkcell Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Merkez binasında dün gerçekleştirildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesinde öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı.

TVF en büyük hissedar

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24,8’e çıkarması bekleniyor. Genel Kurul’dan çıkan ikinci önemli karar ise kar payı dağıtımına ilişkin oldu. 2019 bilanço karlılığına göre 811 milyon 621 bin 869 TL kar payı dağıtımına karar verildi.

Daha güçlü şirket daha güçlü marka

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, ana sözleşmenin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurguladı. Aksu, “Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu” dedi.

Piyasa değerine katkı sağlayacak

Aksu, şöyle devam etti: “Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yarattığı değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye’nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye’nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor. Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum.”

Emin adımlarla yola devam ediyoruz

Turkcell’in küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ettiğini ifade eden Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Genel Kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak. Hissedarlarımızın da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonumuzu yükseltmemize katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemiz için çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Türkiye’mize ve Turkcell’imize hayırlı olsun.”