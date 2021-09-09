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Ekonomi Turkcell, görme engellilere sinema keyfi yaşatacak
Ekonomi

Turkcell, görme engellilere sinema keyfi yaşatacak

Turkcell Platinum sponsorluğunda Platinum Açık Hava Sineması etkinliklerinde, görme engelli bireylerin de özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimleme hizmeti sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 10:49:00 -
Turkcell, görme engellilere sinema keyfi yaşatacak

1 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlikte görme engelli seyirciler, Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde Joker, Tenet, Black Panther gibi son dönemin popüler filmlerini ilk defa sesli betimleme desteği ile hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecekler.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell’in sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin temelinde insan hayatına dokunmak ve fark yaratmak olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Turkcell’i olma vizyonumuzla müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz ürün ve dijital servislerimiz aracılığıyla toplumumuzdaki tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmek ve teknolojinin kaldıraç etkisiyle toplumsal fayda yaratmak için büyük özveri ile çalışıyoruz. Birçok sinema yapımını ilk kez sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireylerin beğenisine sunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dünyalar onların olsun diye benzer örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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