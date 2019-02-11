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Turkcell Global Bilgi-Katılım Emeklilik iş birliği

Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik'in müşteri hizmetlerinin bir kısmını evde çalışan müşteri temsilcileri ile yürütecek

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
Turkcell Global Bilgi-Katılım Emeklilik iş birliği

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi ile Katılım Emeklilik, istihdam alanında "örnek" bir iş birliğine imza attı.

Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, özellikle kadınların iş hayatına daha fazla katılmasına olanak sunan evden çalışma sistemini Türkiye'de ilk defa hayata geçiren Turkcell Global Bilgi, Katılım Emeklilik’in müşteri hizmetlerinin bir kısmını evde çalışan müşteri temsilcileri ile yürütecek.

"Katılım Emeklilik, 5 yıl gibi kısa bir sürede sektörde birçok yeniliğe imza atmayı başardı. Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışımız sayesinde bugün sektörün önemli şirketleri arasında yerimizi almış durumdayız. İşimiz gereği odağımızda insan olduğu için sağladığımız faydaları sadece sigorta ürünlerimiz ile sınırlı tutmuyoruz. Daha geniş bir perspektiften düşünerek insanların hayatına dokunmak gayretindeyiz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz evden çalışma sistemi ile sektörde bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Katılım Emeklilik olarak verdiğimiz sigortacılık hizmetleri dışında Türkiye genelinde sigorta okuryazarlığının artırılması, ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer sağlamak için istihdamın güçlendirilmesi gibi konularda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle faizsiz sigortacılık alanında Türkiye’nin lider sigorta şirketi olarak müşteri hizmetlerinde de yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla Turkcell Global Bilgi ile böyle anlamlı bir iş birliğine adım attık."

- "Kadınların ekonomiye katılmasına destek oluyoruz"

Aynur, "Gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları üzerinden iş yeri ortamını ve konforunu evlere taşıyoruz. Bu sayede her ilde yaşayan kadınların ekonomiye katılmasına destek oluyoruz. Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil sigortacılık şirketi Katılım Emeklilik ile gerçekleştirdiğimiz evden çalışan müşteri temsilcileri modeli ile kişilerin ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
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