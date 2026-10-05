Turkcell Genel Müdürü’ne yeni gurur: Koç ikinci defa GSMA yönetiminde

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GSMA'nın Yönetim Kurulu'na yeniden seçilen Koç, dünyanın önde gelen mobil operatörlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 26 üyeli kurulda 1 Ocak 2027-31 Aralık 2028 döneminde görev yapacak.

GSMA'nın stratejik yol haritasını belirleyen Yönetim Kurulu, mobil iletişim sektörünün ortak gündeminin şekillenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Koç'un ikinci kez Yönetim Kurulu'na seçilmesi, Turkcell'in küresel mobil ekosistemdeki temsilinin yanı sıra Türkiye'nin teknoloji ve mobil iletişim alanındaki deneyiminin uluslararası platformlara taşınması açısından da önem taşıyor.

- Koç, GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına da liderlik etti

Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra temmuzdan bu yana GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini de yürüten Koç, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen grup toplantılarına da başkanlık etti.

GSMA Teknoloji Grubu, şebekelerin geleceğinden küresel standartlara, teknoloji mimarisinden sektör içi işbirliklerine kadar mobil iletişimin gelişiminde kritik öneme sahip başlıklarda çalışmalar yürütüyor ve birliğin Yönetim Kurulu'na destek veriyor.

Dünya genelindeki binden fazla mobil operatörü ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren GSMA, politika, teknoloji ve birlikte çalışabilirlik alanlarında sektöre öncülük ediyor.

Kuruluş aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi (MWC) ve M360 etkinlikleriyle mobil iletişim ekosisteminin en önde gelen küresel buluşma platformlarına imza atıyor.

- "Türkiye ve Turkcell'in küresel ölçekte temsili adına gurur verici büyük bir sorumluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Koç, sektörün yapay zekadan otonom şebekelere, 5G ve 6G'den siber güvenliğe kadar büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu başlıkların tek bir operatörün ya da ülkenin gündemi olmadığını vurguladı.

GSMA'nın ortak sorunlara ortak akıl, ortak standartlar ve güçlü işbirlikleriyle çözüm üretmek açısından çok kritik bir role sahip olduğunun altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak GSMA çatısı altında sektörün geleceğinin şekillenmesine doğrudan katkı veriyoruz. Teknoloji yetkinliğimizi ve sahada hayata geçirdiğimiz uygulamaları küresel ekosistemle paylaşırken, dünyadaki birikimi de ülkemize taşıyoruz. Bu görev gerek Turkcell'in gerekse Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi açısından da önemli bir sorumluluk. Hedefimiz Turkcell ve GSMA arasındaki 30 yıla yaklaşan stratejik ilişkiyi daha da geliştirmek. Türkiye'nin teknoloji gücü ve markamızın birikimiyle sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şahsımı bir kez daha bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum."