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Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Erkan: "5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var"
Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var"

"Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:33:19 -
Turkcell Genel Müdürü Erkan: "5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için önemli ölçüde fiber altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Murat Erkan, "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor. Turkcell olarak kurulduğumuz günden beri ülkemizin kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada da önemli örnekleri olan ortak altyapı ile hareket etmenin, verimli kaynak kullanımı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Erkan, "21 milyon hanelik ülkemizi düşündüğümüzde her şirketin kendi altyapısını kurması 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya koyuyor, bunun yerine ortak bir altyapı ile bu maliyeti dörtte birine düşürebiliriz. Ayrıca ortak altyapı oluşturmak için kurulacak şirketin de dünyadaki yatırımcılar tarafından ilgi göreceğini ve finansal kaynak bulma konusunda zorlanmayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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