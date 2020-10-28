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Teknoloji Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır?
Teknoloji

Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır?

Turkcell faturaya ek telefon almak için hangi şartlar gerekli? Telefon sahibi olmanın bir yolu da faturaya ek telefon almak.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:31:00 -
Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır?

Taksitle telefon almak isteyenler kaç aylık faturalı hat sahibi olmaları gerektiğini merak etmektedirler. Normal şartlarda 6 aylık fatura ödeme durumun olması gerekirsen şimdi 1 aylık kullanıcılara bile fatura üzerinden telefon verilmektedir.

Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır?

Turkcell faturaya ek telefon almak için yanınızda kimlik kartı bulunması yeterlidir. Puan sorgulaması yapılırken bankalara olan ödemeleriniz bile önemlidir. Telefon almak aynı kremi çekmek gibidir. Ödemelerinizde sorun varsa kesinlikle telefon alamazsınız.

Faturalı hatta geçtikten sonra hemen taksitle telefon almak isteyenlerin mutlaka banka sicilleri temiz olmalıdır. Sorgulama sonucu her hangi bir sıkıntı olmayanlar telefon almalarında sıkıntı yoktur. Eğer beğendiğiniz telefon için puanınız yetmiyorsa 1 yada 2 ay daha bekleyebilir yada arada farkı peşin ödeyerek telefonunuzu alabilirsiniz.

Turkcell Taksitli Telefon Alma Şartları Nelerdir?

Turkcell hattınız üzerinden telefon almak için sağlamanız gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Hat sahibinin mutlaka kendisinin kimliği ile başvuru yapmasının yanında telefon almak için gereken diğer önemli kriterler ise;

Seçtiğiniz cihaz için puanınızın yeterli olması gerekli

Son ödeme tarihi geçmiş faturanız olmamalı

Adınıza kayıtlı hatlarda her hangi bir sorun olmamalıdır.

Yasal olarak yapılan düzenleme ile 36 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunmaktadır.

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