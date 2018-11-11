Turkcell cihaz kiralamada yeni dönem başlatıyor

Dijital operatör Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam ediyor. Kurumsal müşterilerine telefon, tablet, modem ve takip sistemi kiralayan operatör; ilave olarak cihaz destek, mobil yönetim ile kurumsal yazılım hizmetleri sunma kararı aldı.

Sözleşme yenilenebiliyor

Turkcell’in cihaz kiralama hizmeti 2 yıl geçerli. 2 yıl sonra cihazlar iade ediliyor ya da ikinci el fiyatından satın alınabiliyor. Müşterinin talebi doğrultusunda sözleşme ve cihazlar yenilenebiliyor. Bu kiralama modeli, şirketleri cihaza sahip olma maliyetinden koruyor. Kurumsal kiralama kapsamına Cep telefonu, tablet, dolap takip cihazı ve araç takip cihazı giriyor.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, kurumsal şirketlere cihaz kiralama konusuna farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Bu çerçevede A’dan Z’ye bütünleşik hizmet projesini hayata geçirdik. Kapsamı genişletilmiş kiralama hizmetlerimizin KOBİ’ler başta olmak üzere tüm kurumsal müşterimizin hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.