Turkcell ‘Biz’in kullanıcı sayısı 300 bini aştı

Platformda toplam 110 binden fazla ekip kuruldu ve 165 binden fazla GB paylaşıldı.

Sınırsız konuşma imkânı

Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen Turkcell Biz’de kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyorlar. Ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları 2 GB’ı diğer üyelere ücretsiz transfer edebiliyorlar. Cep telefonu kullanıcıları diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken en az 2, en fazla 5 kişiyle Dijital Operatör uygulaması ya da turkcell.com. tr üzerinden ücretsiz olarak Turkcell Biz ekiplerini kolayca oluşturabiliyorlar. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, geçen ay hayata geçirdikleri Turkcell Biz platformunun gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ergenekon, şunları ifade etti:

Uygun çözüm

“Kurum olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp onlara en uygun çözümleri sunmak. Turkcell Biz’in çıkış noktası da son dönemde müşterilerimizin artan GB paylaşımı talepleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarıydı. Platformumuza gösterilen yoğun ilginin sunduğumuz çözümün önemli bir ihtiyacı karşıladığının ispatı niteliğinde olduğuna inanıyorum. Turkcell olarak datayı doğru analiz edip anlamlandırarak müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

‘Cep’te gelecek yıl abone sayısının 84 milyonu bulması bekleniyor

İlk çeyrekte 81.8 milyon olan mobil telefon abone sayısının yıl sonunda 82.5 milyona, 2021 sonunda ise 84 milyona yükselmesi bekleniyor. Bir senede yüzde 3.6 artış göstererek martta 77.4 milyona ulaşan toplam geniş bant abone sayısının ise yıl sonunda 78.2 milyona, 2021’de de 80 milyona ulaşması planlanıyor. Mart ayında geniş bant abone yoğunluğu, Türkiye için yüzde 93.1 idi. Söz konusu yoğunluğun yıl sonunda yüzde 93.1, 2021’de de yüzde 94.1 olacağı tahmin ediliyor.