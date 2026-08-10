Beyin sağlığı için kullanılıyor ama… Omega-3 takviyesinde şaşırtan sonuç

Araştırmada demans tanısı bulunmayan, 55-80 yaş aralığındaki 365 kişi incelendi. Katılımcıların omega-3 seviyelerinin düşük olduğu ve obezite, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ya da kolesterol gibi en az bir demans risk faktörü taşıdığı belirtildi. Bir gruba 24 ay boyunca yüksek doz omega-3 takviyesi verildi. Diğer grup ise aynı süre boyunca plasebo aldı. Katılımcılar beyin taramaları, kan testleri ve bilişsel değerlendirmelerle takip edildi.