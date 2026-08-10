Beyin sağlığı için kullanılıyor ama… Omega-3 takviyesinde şaşırtan sonuç
Alzheimer ve demans riskine karşı kullanılan omega-3 takviyeleriyle ilgili yeni araştırma dikkat çekti.
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Alzheimer ve demans riskine karşı kullanılan omega-3 takviyeleriyle ilgili yeni araştırma dikkat çekti.
Omega-3 takviyeleri, kalp ve beyin sağlığını desteklemek isteyenlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Ancak yeni bir klinik araştırma, yalnızca takviye kullanmanın hafıza ve bilişsel gerilemeye karşı beklenen etkiyi göstermeyebileceğini ortaya koydu.
Araştırmada demans tanısı bulunmayan, 55-80 yaş aralığındaki 365 kişi incelendi. Katılımcıların omega-3 seviyelerinin düşük olduğu ve obezite, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ya da kolesterol gibi en az bir demans risk faktörü taşıdığı belirtildi. Bir gruba 24 ay boyunca yüksek doz omega-3 takviyesi verildi. Diğer grup ise aynı süre boyunca plasebo aldı. Katılımcılar beyin taramaları, kan testleri ve bilişsel değerlendirmelerle takip edildi.
Takviye alan kişilerde omega-3 seviyelerinin beyinde yükseldiği görüldü. Buna rağmen hafıza, düşünme becerileri ve beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampus hacminde belirgin bir fark saptanmadı. Araştırmada omega-3 takviyesi alanlarla almayanlar arasında dikkat çekici bir bilişsel üstünlük görülmedi.
Çalışma, omega-3’ün tamamen gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sonuçlar, beyin sağlığı için yalnızca kapsül kullanmanın yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Omega-3’ün en güçlü etkisinin; balık tüketimi, düzenli hareket, sağlıklı beslenme, sosyal yaşam ve stresin daha düşük olduğu bir yaşam tarzıyla birlikte ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
Omega-3 vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gerekiyor. Somon, sardalya, uskumru, ringa balığı, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu bu yağ asitlerinin kaynakları arasında yer alıyor.
Araştırma, Alzheimer ve demans riskine karşı takviye kullanımının tek başına mucize gibi görülmemesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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