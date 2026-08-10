Bilim insanları uzun yaşamın sırrını buldu: Bunu yaparsanız 194 yıl yaşarsınız!
İnsan ömrünü uzatmanın hayalden gerçeğe dönüşmesini sağlayan Rus bilim insanları tarihi bir buluşa imza attı.
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İnsan ömrünü uzatmanın hayalden gerçeğe dönüşmesini sağlayan Rus bilim insanları tarihi bir buluşa imza attı.
194 YAŞINA KADAR SAĞLIKLI YAŞAMAK MÜMKÜN Rusya’daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bilim adamları yaptıkları araştırmada, yaşa bağlı olarak hücre ölümlerini sınırlandırılması halinde insan ömrünün 194 yıla kadar çıkabileceğini öne sürdü.
Genetik ve biyolojik yaşlanmayı tamamen durdurmak mümkün olmazken doğru alışkanlıklar ile hücrelerin erken yaşlanmasını engellemek mümkün. Bu sayede yalnızca uzun değil, sağlıklı bir yaşam sürmek de hedefleniyor.
"ÖNEMLİ OLAN YILLARA HAYAT KATMAK" Koruyucu Sağlık Uzmanı Dr. Clare Nieland, uzun yaşamanın yalnızca yılları arttırmak anlamına gelmediğini, “önemli olanın yıllara hayat katmak” olduğunu vurguladı.
YERE OTURMAK ÖMRÜ UZATIYOR Yere oturup kalkmanın alışkanlık haline gelmesi durumunda gün içinde bacak kalça ve pelvis bölgesini hareketlerinin artmasıyla denge ve koordinasyon sağladığı belirtildi.
Yere oturup kalkma hareketlerinin düzenli yapılmasının yaş ilerledikçe hareket kabiliyetinin korunmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ Uzun ve sağlıklı bir yaşam için ağız ve diş sağlığı da son derece önemli olurken diş etlerinde oluşan kronik enfeksiyonların vücutta iltihaplanmayı arttırabileceğini ve yaşa bağlı hastalıkları tetikleyebileceği vurgulandı.
ARAYÜZ FIRÇASI VE DİŞ İPİ İHMAL EDİLMEMELİ Günde 2 kez diş fırçalamak yereli görülmezken diş ipi ve arayüz fırçalarının kullanılması, düzenli diş hekimi kontrolleri ve diş temizliği de son derece önemli.
LİFLİ BESİNLERİ BOL BOL TÜKETİN Lif açısından sebze ve meyve tüketimini de arttırarak vücuttaki yararlı bakterileri desteklenebilir.
TEMPOLU YÜRÜYÜŞLER HAYATINIZIN BİR PARÇASI OLSUN Yoğun egzersizler yerine tempolu yürüyüşler yaprak uzun ve sağlıklı bir yaşama hazır olabilirsiniz.
Uzmanlar Zone 2 egzersizini uygulamayı tavsiye diyor. Kalp hızını maksimim seviyenin yaklaşık yüzde 70’inin altında tutan bu egzersizde 30-45 dakika süren orta tempolu aerobik aktiviteyi ifade ediyor.
Tempolu yürüyüş ve bisiklet bu egzersizlere örnek gösterilirken bu egzersizler yağ yakımını destekleyerek kardiyorespituvar kapasiteyi geliştirdiği belirtiliyor.
Düzenli olarak aerobik egzersiz ise kalp- damar hastalıkları, kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi erken ölüm riskini azaltmasıyla ilişkilendiriliyor.
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