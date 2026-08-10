Tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kader gecesi
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İlk maçta Sturm Graz’ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.
Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe’de tek eksik Oosterwolde
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
UEFA kadrosu
Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.