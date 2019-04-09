0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası

- Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen şampiyona, 22 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı

09 Nisan 2019 Salı 16:17
Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası


MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası başladı.

Mersin Valiliği himayesinde Marina Yat Limanı'nda 22 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona, 14 Nisan'a kadar sürecek. Organizasyonda, kadınlar, erkekler ve çocuklar kategorisinin şampiyonları belirlenecek.

TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın keyifli bir atmosferde başladığını söyledi.

Bedensel engelli yelken branşının gelecek adına umut verdiğini vurgulayan Olgaç, 11 kişinin katılımıyla başlattıkları şampiyonada şu an 22 sporcuya ulaştıklarını aktardı.

Olgaç, "Paralimpik yelkende güzel şeyler oluyor. Sporcularımız, Mersin'den Avrupa'ya ve dünyaya açılarak bayrağımızı göndere çektirecekler inşallah." diye konuştu.

Organizasyonla gelecek yıllarda düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandıklarını belirten Olgaç, turnuvanın sporcuların gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:17
  1. Bedensel engelli
  2. Mersin
  3. Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası
  4. Yelken

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    1. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    2. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    3. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    4. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    5. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    6. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    7. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    8. Başarılı sporcuya altın ödülü
    9. İran ordusundan "terörist ABD..
    10. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    11. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    12. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    13. TCMB döviz kurları
    14. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    15. İzmir’de "Sünnetin Gerekliliği" adlı..
    16. Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı
    17. Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye..
    18. Rektör Şahin’den değerlendirme..
    19. Fas'ta tutuklu Rif Hareketi yöneticisi..
    20. Kadıköy'deki cinayet
    21. Başkan Yaşar’dan 10 Nisan Polis..
    22. Tüketicinin hakları anlatıldı
    23. Emniyet müdürünün eşinden şehit..
    24. Mısırda intihar saldırısı, ölü ve..
    25. Evinde silahla vurulmuş halde ölü..
    26. Denizli’de kaçak madeni yağ ve ilaç..
    27. Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
    28. Liseli gençler potada kupa sevinci..
    29. Alanya’da 2 ayrı kazada 2 kişi..
    30. Polisler öğrenciler fidan dikti
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer