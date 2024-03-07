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Ekonomi Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti!
Ekonomi

Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:48:00 -
Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti!

Turkcell, Türkiye genelindeki TDM (Turkcell Dağıtım Merkezi) iş ortakları için Togg hediyeli bir kampanya gerçekleştirdi. Turkcell’in performansı en yüksek üç iş ortağı, Togg T10X Akıllı Cihaz’ın sahibi oldu.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü Turkcell, iş ortakları için bir kampanya düzenledi. 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki kampanyada hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek gösterdiği performansla ilk üçe giren Soner İletişim, Cin Cin Elektronik ve TDM Teknoloji firmaları Togg T10X model akıllı cihazlarının sahibi oldu.

Turkcell’in TDM (Turkcell Dağıtım Merkezi) iş ortakları için düzenlediği “TDM Temmuz-Aralık Olimpiyatları – Togg Akıllı Cihaz Kampanyası”nın kazananlarına hediyeleri Turkcell’in Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal’ın katıldığı törende başarılı iş ortaklarına kazandıkları otomobiller teslim edildi.

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