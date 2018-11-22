Turkcell 1 Ocak’ta AKK’yi kaldırıyor

Turkcell, 1 Ocak 2019 itibarıyla hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulamasını sona erdirecek. Turkcell, limitsiz internete geçişte de müşterilerini herhangi bir koşul, şart sunmadan limitsiz internetle buluşturacak. Yeni dönemde Turkcell, tüm kurumsal ve bireysel fiberin yanı sıra DSL kullanıcılarını da gerçek limitsiz kullanıma taşıyacak. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK’sız yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı oluşturmadan ve formalite yaşatmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını söyledi. Erkan, hem var olan hem de Turkcell’e yeni gelecek müşterilerin bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini süreceğini ifade etti.