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Turkcel TV+ 3 milyon kullanıcıyı aştı

TV+, mobilde yüzde 58, IPTV’de yüzde 19 artışla kullanıcı sayısında 3 milyona ve günde 80 dakikalık izleme oranına ulaştı- Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda en çok izlendiği ilk 10 şehir listesinde, ilk sırayı Doğu Anadolu Bölgesi'nden Bingöl aldı

27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
Turkcel TV+ 3 milyon kullanıcıyı aştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in TV platformu TV+, mobil aktif kullanıcı sayısında yüzde 58, IPTV kullanıcı sayısında yüzde 19'luk artışla, kullanıcı sayısında 3 milyonu aştı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli dijital TV platformu TV+, 2018 yılında da ülkenin doğusundan batısına, 7'den 70'e her yaştan abonesine zengin içeriklerle ulaştı.

Bingöl'den Kocaeli’ye, Gaziantep'ten Trabzon'a kadar dizi, film, belgesel ve TV keyfini Türkiye'ye yaşatan TV+, mobilde yüzde 58, IPTV’de yüzde 19 artışla kullanıcı sayısında 3 milyona ve günde 80 dakikalık izleme oranına ulaştı.

TV+'ın, cep telefonu, tablet ve bilgisayarda en çok izlendiği ilk 10 şehir listesinde ise ilk sırayı Doğu Anadolu Bölgesi'nden Bingöl aldı. TV+'da mobilden TV, film ve dizi izleme keyfini en fazla yaşayan diğer şehirler ise; Kırıkkale, Bartın, İstanbul, Zonguldak, Ordu, Sakarya, Ankara, Diyarbakır ve Trabzon oldu.

Türkiye ve dünyanın TV yayınlarını, IPTV'den izlemeyi seçen kullanıcılar arasında da birinciliği yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Gaziantep ilk sırada yer alırken, listede Malatya, Hakkari, Trabzon, Diyarbakır, Adana, İstanbul, Mersin, Burdur ve Kocaeli yer aldı.

Tv+ 2018’de kanal sayısını ise 154'ten 170'e çıkardı. Almanya futbol ligine meraklılar için Bundesliga'nın da aralarında olduğu 16 kanal daha TV+ ayrıcalığına eklendi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
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