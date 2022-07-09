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Dünya Türkçe video yayınlayan Zelenskiy'den Kurban Bayramı mesajı
Dünya

Türkçe video yayınlayan Zelenskiy'den Kurban Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 17:04:00 - 2022-07-09 17:10:55

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı’nı Türkçe kutladı.

Kurban Bayramı mesajı

 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, “Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı’nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım’da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

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