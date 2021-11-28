ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında sorulan bir soru merak konusu oldu.

Türkçe sözcüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında sorulan bir soru merak uyandırdı. İşte, o soru ve doğru cevabı…

Türkçe sözcüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

A) Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

B) Filler tepişir, arada çimenler ezilir

C) Develer tepişir, arada pireler ezilir

D) Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

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