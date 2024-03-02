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Eğitim Türkçe Romanya’da seçmeli ders oldu
Eğitim

Türkçe Romanya’da seçmeli ders oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:34:00 -
Türkçe Romanya’da seçmeli ders oldu

Kültür akıncımız Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü “Tercihim Türkçe Projesi” ile Türkçe, Romanya’da seçmeli ders oldu. Okuldaki ilk dersi ise Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan verdi.

Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi, 2011 yılından bu yana 10 farklı ülkede başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Enstitü, Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürel ögeleri paylaştığı ülkelerden biri olan Romanya’nın başkenti Bükreş’te de projeyi uygulamaya geçirdi. Romanya genelinde Türkçe öğretim faaliyetlerine devam eden Enstitü, kültür merkezi bünyesindeki Türkçe kurslarının yanı sıra, “Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi” ile üst düzey kamu çalışanlarına da Türkçe kursları vererek yaklaşık 5 bin kişinin Türkçe ile tanışmasını sağlamıştı. Enstitü Romanya’daki devlet okullarında da Tercihim Türkçe Projesi’ni uygulayarak öğrencileri Türkçe ile buluşturdu. Dante Alighieri Lisesi’nde başlayan ilk Türkçe dersine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Bükreş 3 Bölge Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, lise müdürü Maria Dan, Enstitü okutmanları ve görevlileri ile öğrenciler katıldı. İlk Türkçe dersi Büyükelçi Altan tarafından verildi. Öğrencilere Türkçe tanışma diyaloğunu öğreten Altan, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti. Başkan Negoita da, “Aramızda uzun yıllara dayanan bağlar var, bunları daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

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