Türkçe, matematik zorunlu dışında Temmuz 2023 öğretmenlerin ek ders ücretleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak iş kongresinde yapmış olduğu açıklamada en düşük memur maaşlarının ilk etapta 15 bin liraya yükseltileceği ve bunun ardından Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı + refah payı ile birlikte 22 bin lira yükseleceğini açıklamıştı. Kademeli zam seçeneği masada olsa da tüm kalemlere yüzde 45 zam gelmesi bekleniyor.

Peki öğretmenlerin Temmuz 2023 ek ders ücretleri ne kadar olacak?

Yüzde 45 zam oranına göre;

Sözleşmeli öğretmen 63.69

Kadrolu öğretmen 74.16

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