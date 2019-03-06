Türkçe isim önerisi ırkçıları kudurttu

Münübe Yılmaz

Norveç’in en yoğun Türk nüfusuna sahip şehri olan Drammen’de yaşayan Türklerin, belediye meclisi toplantısında bazı sokaklara Türkçe isim vermeyi önermesi ülkede tartışmaya yol açtı. Başkent Oslo’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki 66 bin nüfuslu kentteki Türk derneği üyelerinin, sokaklara ‘Mevlana Yolu’, ‘Anadolu Yolu’ ve ‘Küçük Anadolu’ gibi isimlerin verilmesini talep etmeleri özellikle aşırı sağcıların büyük tepkisini çekti. Göçmen karşıtı ırkçı gruplar “Norveç’te hiçbir yerde Türkçe isim olmamalı. Eğer bu sizin hoşunuza gitmiyorsa Türkiye’ye dönebilirsiniz” diyerek hazımsızlıklarını ortaya koydu.