Türkçe 3 eser arapçaya tercüme ediliyor

Asırlar boyunca olduğu gibi, İstanbul’u ilmin ve kültürün merkezi haline getirme hedefiyle yola çıkan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği veHaşimî Yayınevi,Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek organizasyonda, daha önceki yıllarda olduğu gibi İslâm dünyasından çok önemli yayınevi, yazar ve âlimlerin Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilenetkinlik, Üsküdar’da, 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi’nde on gün boyunca Arapça kitapseverlere açık olacak.

İslam coğrafyasının ilim, irfan, bilgi ve kültürünü yeniden İstanbul’da bir araya getirecek ve eşsiz mirası yeni nesillere aktaracak olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, yazıldığı günden bu yana oldukça büyük ilgi gören üç eseri de Arapçaya kazandırarak ortak edebiyat ve tarih bilincine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bunlardan bir tanesi Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han” eseri bir diğeri ise Ozan Bodur’un “Göksultan” kitabı. Arapçaya tercüme edilerek yurtdışından gelen katılımcılara ve fuar ziyaretçilerine dağıtılacak olan bir diğer önemli eser ise 2018 yılında okuyucu ile buluşan, Ahmet Murat’ınözellikle bir zamanlar sahip olduğumuz zengin tasavvuf kültürünün bugüne yansımalarının izini sürdüğü kitabı “Kuşlarla Sohbetin Şartları” olacak.

En Az 30 Ülkeden 50’den Fazla Yayınevi, 100’den Fazla İlim Adamı, Akademisyen ve Yazar

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt’ten pek çok yayınevi, ilim adamı, akademisyen ve yazar davet edildi. Türkiye’den ve İslâm ülkelerinden 50’den fazla yayınevinin kitapları bu fuarda kitapseverlerle buluşacak.Arapça Kitap ve Kültür Günleri, uluslararası bir fuar olmasının yanında,100’den fazla ilim adamı ve akademisyeni bir araya getirecek olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Kurumu Yayınları,Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) gibi kurumlar da bu büyük buluşmada yer alacak.

Bu Yıl Ana Tema “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler”

'Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler' temasıyla bu yıl ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlananArapça Kitap ve Kültür Günleri,İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemizde bir araya getirerek Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Arapçanın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getirerek herkes açısından güzel bir buluşmanın gerçekleşmesini hedefliyor. Bu etkinlik vesilesiyle Türkçe ile Arapça arasındaki bağların tekrar canlandırılması da amaçlanıyor.