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TÜRKAV’dan 21. piknik ve müzik şöleni

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şubesince Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 21.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:33
TÜRKAV’dan 21. piknik ve müzik şöleni

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şubesince Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 21. Müzik ve Piknik Şöleni düzenlendi.


Kuzuculu Zübeyde Hanım Parkı’nda yapılan etkinlikte konuşan TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, vatan ve millet menfaatini düşünen yüzlerce insanın 21. kez bir araya geldiği bu güzel piknik ve müzik şölenine katılarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


TÜRKAV Dörtyol Şube Başkanı Reşit Taşkın ise Dörtyol Belediyesi’nin katkılarıyla birlikte geleneksel hale gelen 21. Müzik ve Piknik Şöleni’ni düzenlediklerini belirterek, “Bizler, bu yıl 21. kez karşınızdayız. Bazı gelenek ve göreneklerimizi kaybetme noktasın da olduğumuz günlerdeyiz, esas amacımız sizler ile bir araya gelerek kaynaşmak dayanışmak bir yıllık hasretliğimizi gidermek. Bizler önce devletim diyen, millete hizmet etmeyi kendine sevda edinmiş bir camiayız. Amacımız Türk’lük gururu ve şuuru, İslam ahlak ve faziletidir. Şahsi menfaatimizden daha ziya’de devletini ve milletini düşünen hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmektir. Her yıl etkinliğimize katılım sağlayan genel merkezimiz bizlere büyük destek vererek yanımızda oldular. Gönüldaşlarımızla her yıl bir kez de olsa burada birlikte olmaktayız. Bunun için mutluyuz" dedi.


Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de yaptığı teşekkür konuşmasında ilçe de her yıl geleneksel hale gelen etkinliğin hazırlanmasına belediye katkı verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


Konuşmalar ve teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından yüzlerce vatandaşın katıldığı müzik ve piknik şöleninde konuklara yöresel ikramlar yapıldı. Halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Şölende, sanatçı Ali Kınık sahne alarak şarkılarını hayranları ve sevenleri için seslendirdiler.


Şölene, TÜRKAV genel başkanı Ebubekir Korkmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, TÜRKAV çevre il ve ilçe şube başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:33
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