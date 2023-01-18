Türkan Saylan'la ilgili şok edici bilgi! Duyunca çok şaşıracaksınız

Salih Tuna, solak çevrelerin "kanaat önderi" olarak gördüğü ve 2009 yılında hayatını kaybeden Türkan Saylan'la ilgili ilginç bir bilgiyi paylaştı. Saylan'ın, bundan seneler önce Star gazetesinden Fadime Özkan'ın bir sorusu üzerine "Bir de Star gazetesi olacaksınız! Hükümet yandaşı gibi soruyorsunuz?!" diye çıkıştığını aktaran Tuna, "Saylan, röportaj verdiği gazetenin yıllar öncesinden el değiştirdiğinin farkında bile değildi. Star'ı hâlâ Cem Uzan'ın sanıyordu. Türkan Saylan çapında çağdaş bir bilim insanı olmanız bile yaşadığınız çağda olan biten sıradan gerçeklerin farkında olmanıza yetmez" ifadelerini kullandı.

Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hiç unutmam, Prof. Türkan Saylan bundan 10 yıl mukaddem, Star gazetesinden Fadime Özkan'ın bir sorusu üzerine şöyle çıkışmıştı: "Bir de Star gazetesi olacaksınız! Hükümet yandaşı gibi soruyorsunuz?!"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncü eski Genel Başkanı olarak "gericiliğe" karşı teyakkuz halinde çok aktif bir bilim insanıydı. Işıklar içinde yatsın.

Lakin...

Röportaj verdiği gazetenin yıllar öncesinden el değiştirdiğinin farkında bile değildi. Star'ı hâlâ Cem Uzan'ın sanıyordu. Oysa Cumhuriyet gazetesi CHP'ye ne kadar yakınsa, Star gazetesi de artık AK Parti'ye o kadar yakındı.

Demem o ki...

Türkan Saylan çapında çağdaş bir bilim insanı olmanız bile yaşadığınız çağda olan biten sıradan gerçeklerin farkında olmanıza yetmez. Her daim agâh olmanız lazım gelir. (...)"