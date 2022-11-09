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Gündem Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı! ÇYDD Başkanı nefret kustu
Gündem

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı! ÇYDD Başkanı nefret kustu

Cumhuriyet gazetesine konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Çocuklara küçük yaşlardan itibaren din eğitimi verilmesi bizi laik eğitimden uzaklaştırmaya başladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 23:07:00 -
Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı! ÇYDD Başkanı nefret kustu

 Yeniakit.com.tr 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın ektiği nefret tohumları günümüzde de etkisini sürdürüyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Cumhuriyet gazetesine konuştu.

Prof. Yüksel, laiklik vurgusu yaptığı açıklamasında, "Çocuklara küçük yaşlardan itibaren din eğitimi verilmesi bizi laik eğitimden uzaklaştırmaya başladı." dedi.

Saylan'dan devraldığı başörtüsü ve din düşmanlığı mirasına sahip çıkan Ayşe Yüksel şunları söyledi:

ÇYDD olarak kurulduğumuz günden bu yana Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında; bilimsel, laik, kamusal ve çağdaş eğitimi sağlamayı hedefliyoruz. Ancak ülkemizdeki eğitim sistemi her geçen gün bu kapsamdan giderek uzaklaşıyor. Eğitimin özelleştirilmesi, gerici ve karma eğitim karşıtı uygulamalar ve Milli Eğitim sistemindeki yetersiz düzenlemeler Cumhuriyet değerlerimizi tehdit ediyor ve karanlık bir Türkiye yaratmaya çalışıyor. Mesela 20. Milli Eğitim Şurası’nın teması olan “Eğitimde Fırsat Eşitliği”nin ne derece sağlandığı çok tartışmalı bir konu.

Eğitimin her aşamasında uygulanan yanlış politikalar eşitsizliği büyütüyor ve çocuklarımızı karanlık bir geleceğe hapsediyor. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren din eğitimi verilmesi bizi laik eğitimden uzaklaştırmaya başladı.

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