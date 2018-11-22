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“TürkAkım’ın Avrupa güzergahı belirlendi”

Rus enerji şirketi Gazprom'un, TürkAkım projesinin Avrupa’ya uzanmasını sağlayacak güzergahın belirlendiği iddia edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:44
“TürkAkım’ın Avrupa güzergahı belirlendi”

Rus enerji şirketi Gazprom'un, TürkAkım projesinin Avrupa’ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçmesine karar verdiği öne sürüldü.

Kommersant gazetesinin haberine göre, TürkAkım’ın Avrupa’ya uzanacak hattının geçeceği güzergah belirlendi.

Ukrayna üzerinden doğal gaz alımını durdurabilekler

TürkAkım üzerinden Bulgaristan ve Sırbistan'a doğal gaz sevkiyatının 2020'de başlamasının beklendiğine işaret edilen haberde, Macaristan'a sevkiyatın ise 2021’de başlayacağı ve böylece söz konusu ülkelerin Ukrayna üzerinden doğal gaz alımını durdurabileceği ifade edildi.

İtirazlar devam edecek

Gazprom tarafından 2014’te iptal edilen Güney Akım projesinde önerilen rotanın benzerinin planlandığı kaydedilen haberde, Avrupa’da projeye yönelik itirazların devam edeceği ancak Gazprom'un bu kez mevzuatlara daha uygun hareket edeceği belirtiliyor.

2020’de devreye alınması bekleniyor

Haberde, Bulgartransgaz şirketinin Ocak 2021'e yönelik Türkiye'ye girecek 15,8 milyar metreküplük doğal gaz kapasitesi için ihaleye çıkacağı, Macaristan, Slovakya ve Avusturya’nın da benzer ihaleler düzenleyeceği ifade edilirken, deniz kısmı inşaatı biten projede iki hattın da 2020’de devreye alınmasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu rotanın hayata geçmesi halinde Gazprom’un, Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gazı 2022’den itibaren kesebileceği öne sürülüyor.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyordu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:44
  1. TürkAkım
  2. türkiye
  3. rusya
  4. Gazprom

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