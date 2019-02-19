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TÜRKAK, eşdeğer parça belgelendirme programı kapsamında ilk akreditasyon OSEM’e

OSEM Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi, orijinale eşdeğer parça belgelendirme programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ürün belgelendirme kuruluşu oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:54
TÜRKAK, eşdeğer parça belgelendirme programı kapsamında ilk akreditasyon OSEM’e

OSEM Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi, orijinale eşdeğer parça belgelendirme programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ürün belgelendirme kuruluşu oldu.



Türkiye’deki milli oto yedek parça üreticilerin ürettiği ve yurt dışından ithal edilen karoser grubu tampon, çamurluk, kaput, aydınlatma yedek parçalarının orijinale eşdeğer olduğunu belgeleyen OSEM’in akreditasyonu, TÜRKAK’ın resmi internet sitesinde yayınlandı. “ISO-EN 17065 Ürün Belgelendirme Akreditasyon Sertifikası”, TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Orbay Evrensevdi tarafından OSEM Yönetim Kurulu üyesi Atilla Aksoy’a törenle teslim edildi. TÜRKAK’ın Ankara merkezinde yapılan sertifika törenine TÜRKAK Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Tekin, Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkan Vekili İsa Paksoy, Akreditasyon Uzmanı-Baş Denetçi Reşit Uzunçam ve OSEM Genel Müdürü Bener Yıkılmaz katıldı.



OSEM, Eşdeğer Parça Belgelendirme Akreditasyonu ile haksız rekabeti oluşturan unsurların asgari seviyelere ineceğini otomotiv yenileme pazarında rekabet ortamı yaratarak ülke ekonomisine, sigorta ve otomotiv sektörüne, nihai tüketiciye fayda sağlayacağını ve güven ortamı oluşturacağını öngörüyor.


Yapılan bilgilendirmede; OSEM, eşdeğer parça belgelendirme standardı ile akredite olabilmek için TÜRKAK’a 6 Ekim 2017 tarihinde başvuruda bulunmuştu. Ulusal ve uluslararası alanda akredite olmak üzere bir yılı aşkın süre yapılan denetimlerden sonra OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından akredite edildi. TÜRKAK, IAF-International Accreditation Forum Akreditasyon Kurulu üyesi ve Türkiye’de ulusal akreditasyonda tek yetkili kurum durumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:54
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