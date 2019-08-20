TÜRKAD Başkanı'ndan CHP'ye kayyım tepkisi!

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Dün sabah Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerinde gerçekleştirilen görevden uzaklaştırmalar ve kayyım atamalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Doç Dr. Mehmet Sarı, yaşananların görevden alma değil, uzaklaştırma olduğuna dikkat çekerek, görevden uzaklaştırılan başkanlar hakkında 14 dava olduğunu belirtti. Sarı, CHP kanadından yapılan eski başkanlara destek açıklamaları hakkında da, “CHP’lilerin, ‘Seçilmiş belediye başkanlarının görevine son verildi.’ yönlü açıklamaları manipülasyan ve kara propagandadan başka birşey değildir.” ifadelerini kullandı.

“Yaşanan görevden uzaklaştırma değil, el çektirmedir!”

Yaşananların hukuki olarak somutlaştırılabilir olduğunu belirten TÜRKAD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sarı şu ifadeleri kullandı: “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. Maddesi’nde, ‘Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.’ ifadesi yer alır. Aynı konu Anayasa’nın 127. Maddesi’nde de var. ‘...Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.’ şeklinde işlenmiştir. Burada getirilen düzenlemeler ile belediye başkanlarının haklarında açılan bir soruşturma varsa, İçişleri Bakanı’na görevden uzaklaştırma yetkisi verilir. Bu maddeler ‘Görevine son verme’ değil, belirli bir süre görevden uzaklaştırma anlamı taşıyor. Yaşanan durumda da geçici tedbiren görevden el çektirme var. Belediye başkanlıklarının düşürüldüğü gibi bir durum söz konusu değil. Tedbiren el çektirildi. CHP’lilerin kara propagandayla seçilmiş belediye başkanlarının görevine son verildi yönlü açıklamaları doğru değildir. O başkanların özlük hakları dahi devam ediyor.”

“Uzaklaştırma verilen başkanlar hakkında 14 ayrı dava var!”

Sarı, uzaklaştırmaların kanunlar çerçevesinde yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında seçimden önce açılmış bir dava var. Seçimden sonra da terörün propagandası yapma suçundan açılan 4 tane dava var, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davalar. İçişleri Bakanlığı tarafından da 3 tane idari soruşturma var. Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında da Van Cumhuriyet Savcılığı’nın terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte üye olmak suçundan açtığı 4 tane soruşturma var. Seçimden öncesine ait Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürüyen davası var. Ayrıca yine seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 3 tane soruşturması var. Mardin’de de durum farklı değil. Türk Bayrağı’nın belediyeyi temsil noktasındaki yerlerden çıkarıldığını görüyoruz. Hiçbir devlet kendi egemenlik sahası içerisinde Anayasa ile tanımlanmış bayrağının kaldırılmasına, yok sayılmasına müsade etmez. AB bağlamında hangi ülkeyi örnek alırsanız alın, her Türk devletin temsil noktalarında AB ve Fransız bayrağını net şekilde görebilirsiniz. Burada ‘Fransız bayrağını kullanmayacağım’ deme hak ve salahiyetine kimse müsade etmez. Kaldı ki belediye yönetimleri devlet yönetimleri içerisinde bir hiyerarşidir.”

“Eş başkanlık, Anayasa’ya aykırıdır!”

Eş başkanlık sisteminin Anayasa’ya aykırı bir sistem olduğunu belirten TÜRKAD Başkanı Sarı, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Belediyenin örgütlenme işi yasalarca tanımlanmıştır. Buna aykırı bir yapılanma açıkça kanuna aykırılık teşkil eder. Terör yönüyle de bağlantıları var. Eş belediye başkanı ismiyle doğrudan belediyenin yönetildiğini ve sisteme aykırı şekilde hareket edildiğini görüyoruz. Atanan eş başkanlar kimler diye bakıldığında, terör örgütü tarafından atanan kişiler olduğu görülüyor. Osman Baydemir döneminde de belediyede PKK adına yargılama yapılmıştır. Hiçbir devletin bu tür illegal yapılanmalara ve faaliyete izin vermesi beklenemez. Benzer süreçte Mardin’de şehit ve gazi yakınlarının işten çıkartılması da bu devlet için fedakarlık gösteren vatandaşlarına karşı büyük bir vicdansızlıktır. Görevden uzaklaştırılmalarının hukuki gerekçeleri vardır. CHP’nin gerçeğe aykırı beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması siyasi etik dışı bir davranıştır. Kaldı ki CHP’nin bu anlamda yaptığı faaliyetler manipülasyon ve kara propagandadan başka birşey değildir.”