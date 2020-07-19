Türk yükseköğretimi YÖK'ün ilk sanal fuarıyla yarın dünyaya açılıyor

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen ve yükseköğretim tarihinde küresel ölçekteki ilk sanal fuar olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" yarın açılacak.

Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için ilk sanal fuar hazırlıklarına başlamıştı.

Bu kapsamda yükseköğretim sistemindeki ilk sanal fuar, "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenecek. Yarın başlayacak fuar, 3 gün sürecek. Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek fuar, "www.virtualfair-yok.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.



Sanal fuarla Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede dikkatler Türk yükseköğretimine çekilecek, yükseköğrenim çağındaki gençler sanal ortamda üniversitelerle buluşturulacak, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilendirme yapılacak.



YÖK, halihazırda 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunacak. Fuarda 190 üniversite kapılarını potansiyel gençlere açacak.



Sanal fuarda, üniversitelere ait standların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait standlar da yer alacak.



- "Yükseköğretimi salgının yıkıcı etkilerinden korumak için mekanizmalar hayata geçirdik"



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatmıştı.



Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını hatırlatmıştı.



Saraç, sanal fuara ilişkin, "YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilen ve önemli bir tanıtım fırsatı sunacak fuarda kapılarını potansiyel gençlere açacak üniversite sayısı 190'a ulaştı. Sanal fuarın, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesini planlıyoruz." bilgisini verdi.