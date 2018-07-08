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Türk yiyeceklerine Çin markajı

Gıda ürünleri ihracatında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri konumunda olan Ege Bölgesi, Çinli gıda ithalatçılarını ağırladı.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:33
Türk yiyeceklerine Çin markajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı ile Şangay Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda Guandong Gıda İthalatçıları Derneği’ne üye 5 ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyet, Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) gıda ihracatçısı 30 firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Heyetin Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten EİB Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çinli ithalatçıların yaş meyve, meyve suyu ve zeytinyağı gibi pek çok farklı ürün grubundan gıda ithalatı yapma isteklerini dile getirdiklerini anlattı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:33
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  2. Şangay Ticaret Müşavirliği

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