THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

02 Eylül 2018 Pazar 18:48
Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri

Eskişehir Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti. Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan Türk Yıldızları, manevraları ile izleyicileri büyüledi. 7 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.

Duygularını dile getiren vatandaşlar gösteriyi çok iyi bulduklarını emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:48
  1. Eskişehir
  2. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu
  3. Türk Yıldızları
  4. nefes kesen gösteri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve Suriye...
    1. Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve..
    2. Formula 1'de İtalya Grand Prix'i Lewis..
    3. Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri
    4. Turistleri taşıyan safari cipi kaza..
    5. Adana'da ilk hacı kafilesine duygusal..
    6. Karaman'da parkta oturanlara ateş açan..
    7. Ronaldo Juventus'ta siftah yapamadı!
    8. Ukrayna'da Donetsk Halk..
    9. Yardım paralarını tatil ve kumara..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan..
    11. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar..
    12. Hindistan'da vahşet! İnşaat kazısında..
    13. Belhanda'ya sert uyarı! 'Kendine çeki..
    14. Almanya'dan ABD'nin tehditlerine flaş..
    15. İtalya'da zafer Hamilton'un oldu
    16. ABD'den dengeleri değiştirecek öneri:..
    17. Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek..
    18. TURAZ Şahini-2018 başlıyor!
    19. Münbiç'te 39. devriye tamamlandı
    20. Bahçesindeki otları yakmak isterken 3..
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...