Türk Yıldızları öyle bir çağrı yaptı ki... Tüm kanallarda yayınlanacak!

Türkiye'de 2015-2021 yılları arasında trafik kazaları sonucunda 44 bin 633 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, aşırı hızın risklerine farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir kampanyaya imza atıldı. Dünya çapında gösteri uçuşlarına imza atan Türk Yıldızları pilotları, karayolunda yasal hız sınırlarına uymanın önemine dikkat çekerken kamu spotu, televizyon ve dijital kanallarda yayımlanacak.Trafik kazalarında başlıca ölüm nedeninin aşırı hız olduğu bilinirken, Emniyet Genel Müdürlüğü verileri 2015-2021 yılları arasında trafik kazaları sonucunda 44 bin 633 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin yaralandığını gösterdi. Aşırı hızla mücadele çerçevesinde karayolu güvenliğine dikkat çekmek isteyen Trafikte Haklarım Derneği, Türkiye'nin 30 yılı aşkın süre ile gökyüzündeki milli takımı olan Türk Hava Kuvvetleri'nin Akrobasi Timi "Türk Yıldızları" ekibinin katılımıyla anlamlı bir farkındalık kampanyasına ve kamu spotuna imza attı. Kampanyaya İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da destek verdi. Kampanya çerçevesinde hazırlanan kamu spotunda, saatte 1.235,5 kilometre/saat hıza çıkarak ses hızını dahi aşan NF-5 2000A/B uçaklarıyla dünya çapında gösteri uçuşlarına imza atan Türk Yıldızları pilotları, karayolunda yasal hız sınırlarına uymanın önemine dikkat çekti. “Hız limitini aşma, hayattan hızla uçma” sloganıyla hazırladıkları kampanyada Türk Yıldızları’nın desteğinin oldukça sembolik ve güçlü olduğunu belirten Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, “Son 6 yılda trafik kazalarında ölen insan sayısı Beşiktaş Stadyumunun kapasitesinden fazladır. Kazalar sonucu engelli kalan, sevdiğini kaybetmenin acısını yaşayan kişi sayısını ise bilmiyoruz. Binlerce trafik mağdurundan biri de ne yazık ki benim. 2012 yılında aşırı hızla hatalı sollama yapan, ehliyetsiz bir sürücü yüzünden kuzenim Gökhan Demir ‘i (18) kaybettim. Trafik kazalarındaki ölümlerin ve ciddi yaralanmaların 1 numaralı nedeni “aşırı ve yol yapısına uygun olmayan hız“ konusunda farkındalık oluşturmak için televizyon ve dijital kanallarda yayımlanacak bir kamu spotuna imza attık” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre trafikte ortalama hızın yüzde 5 düşürülmesi, ölümlü kazaları yüzde 30 azaltırken; hızdaki her 1 kilometre/saatlik artış ise yaralanmaya yol açan kazalarda yüzde 3, ölümlü kazalarda yüzde 4-5 oranında bir artışla sonuçlanıyor. Aşırı hızın trafikte hem kaza riskine hem de kaza sonuçlarına etki eden önemli bir faktör olduğunun altını çizen Yasemin Usta, “Sürücü ve yolcular için 90 kilometre hızla kaza yapmak, bir binanın onuncu katından düşmeye denk. Aşırı hız, yalnızca sürücünün ve diğer sürücülerin değil, kaza risklerine karşı daha savunmasız olan yayaların ve bisikletlilerin hayatını da tehlikeye atıyor. 80 kilometre/saat hızla giden bir aracın çarpması sonucu bir yayanın hayatta kalma ihtimali neredeyse yok. Sosyal medyanın da etkisiyle aşırı hız yapmak ve bunun videosunu paylaşmak ne yazık ki övünülecek bir eyleme dönüştü” diye konuştu.Trafik kazalarını ve bu kazalardaki can kayıplarının çoğunun sadece kurallara ve yasal hız limitlerine uyarak önlenebileceğini söyleyen Yasemin Usta, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan aşırı hızın risklerinin göz ardı edilmemesi, farkındalık için tüm paydaşların ortak çalışması ve kamuoyunun da bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Farkındalığı artırmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı #HayattanHızlaUçma etiketiyle kamu spotunu paylaşmaya, aşırı hız yapanları uyarmaya ve kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz” Ses hızını aşabilen uçaklarla gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları pilotlarından Binbaşı Kürşat Kömür, “Havacılık bir yaşam tarzıdır. Havacılık; kuralların kanla yazıldığını ve hem havada hem de karada kurallara uymanın yaşamsal zorunluk olduğunu öğretir. Uçağa bindiğinizde 10 farklı yerden koltuğa bağlanırsınız. Bunları bağlamadan uçamazsınız. Arabama bindiğim zaman arabayı çalıştırmadan emniyet kemerimi takarım. Hız limitleri, kurallar neyse ona her zaman uyarım” ifadelerini kullandı.