Türk yetkili "karşılığını alacaklar" deyip duyurdu: Bunu kim yaptıysa büyük hata yaptı

Libya'daki Vatiyye Hava Üssüne yönelik yapılan hava saldırısıyla ilgili Middle East Eye'a (MEE) konuşan Türk yetkili, "Söyleyebileceğim tek şey şu, bu saldırıyı her kim yaptıysa büyük bir hata yaptı. Bunun bir karşılığı olacak" dedi.

İkinci bir yetkili ise üsse saldıran savaş uçağın, darbeci Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu teyit etti.

Star.com.tr