Türk yetkili "karşılığını alacaklar" deyip duyurdu: Bunu kim yaptıysa büyük hata yaptı
Libya'da Vattiye Hava Üssüne saldıran uçakların Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğu teyit edildi. Yabancı basına konuşan Türk yetkili, "Bu saldırıyı her kim yaptıysa büyük bir hata yaptı. Bunun bir karşılığı olacak" dedi.
Libya'daki Vatiyye Hava Üssüne yönelik yapılan hava saldırısıyla ilgili Middle East Eye'a (MEE) konuşan Türk yetkili, "Söyleyebileceğim tek şey şu, bu saldırıyı her kim yaptıysa büyük bir hata yaptı. Bunun bir karşılığı olacak" dedi.
İkinci bir yetkili ise üsse saldıran savaş uçağın, darbeci Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu teyit etti.
Star.com.tr