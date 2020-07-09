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Dünya

Türk yetkili "karşılığını alacaklar" deyip duyurdu: Bunu kim yaptıysa büyük hata yaptı

Libya'da Vattiye Hava Üssüne saldıran uçakların Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğu teyit edildi. Yabancı basına konuşan Türk yetkili, "Bu saldırıyı her kim yaptıysa büyük bir hata yaptı. Bunun bir karşılığı olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:31:00 -
Türk yetkili "karşılığını alacaklar" deyip duyurdu: Bunu kim yaptıysa büyük hata yaptı

Libya'daki Vatiyye Hava Üssüne yönelik yapılan hava saldırısıyla ilgili Middle East Eye'a (MEE) konuşan Türk yetkili, "Söyleyebileceğim tek şey şu, bu saldırıyı her kim yaptıysa büyük bir hata yaptı. Bunun bir karşılığı olacak" dedi.

İkinci bir yetkili ise üsse saldıran savaş uçağın, darbeci Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu teyit etti.

Star.com.tr

 

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Yorumlar

Sedat

Siyonist İsrail’in yardakçısı insan müsvedddesi çöl faresi bae’ye öyle bir ceza kesin ki ibret-i alem olsun!
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Afk

BAE cami duvarına işledi.
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