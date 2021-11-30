Türk Yaşlılar Birliği (TAİB) kurucusu Ramin Ahmadov, kritik zirveyi yorumladı

Yeni Akit Ankara

TAİB Kurucusu Ramin Ahmadov, Rusya'nın sistematik çabaları sonucunda Güney Kafkasya bölgesinde uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanmasında önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Ahmadov şunları söyledi: “Rus barış güçlerinin Karabağ'ın Ermeni nüfuslu bölgelerine konuşlandırılması Güney Kafkasya'da barışa bir katkıdır. Barış güçleri Karabağ'da Ermeni provokasyonlarının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Rusya ayrıca Güney'de uzun vadeli barışı güçlendirmekle de ilgileniyor. Kafkasya Azerbaycan, Rusya'nın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmedeki rolünü takdir ediyor. Tabii ki, Azerbaycan ve Rusya bölgede barışı güçlendirmekle ilgileniyorlarsa, mağlup Ermenistan Kafkasya'daki egemen güçlerle hesap yapmalıdır”

Bakü-Moskova ilişkileri üst düzeyde gelişiyor

Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin gelişimine değinen Ramin Ahmadov, Bakü ile Moskova arasındaki ilişkilerin üst düzeyde geliştiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. Ramin Ahmadov şöyle devam etti: “Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin gelişmesine övgüde bulundu. Azerbaycan, Rusya ile stratejik bir ortaklık olan ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgileniyor. Azerbaycan ve Rusya da eğitim alanında üst düzeyde işbirliği yapmaktadır. Vladimir Putin'e göre, Azerbaycan'da Rusça öğretimine ve Rusça dil okullarının artmasına özel önem veriliyor. Yaklaşık 15.000 genç Azerbaycanlı da Rusya'da eğitim görüyor. Ayrıca Rus hükümeti ile devlet yetkilileri ve ilgili Azerbaycan yapıları arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya Bilimler Akademisi Başkanı, Rusya Devlet Başkanının İnsani İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi'nin geçen haftaki resepsiyonu, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin yüksek düzeyde gelişiminin açık bir örneğidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, karşılıklı yatırımların her yıl artması, ticaret cirosunun artması karşılıklı güvenin sonucudur. İlişkilerimizin gelişmesinin temelinde elbette Azerbaycan ve Rusya liderlerinin karşılıklı saygı temelinde şekillenen ilişkileri ve tarihi bağlarımız var”