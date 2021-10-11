Türk yargısına akıl verdiler! Kavala'nın "AB"ileri de topa girdi
Gezici vandalların finansörü Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, Avrupa Birliği’ni de gerdi. AB, “Kavala’yı serbest bırakın” çağrısı yaparak Türk yargısına akıl vermeye kalktı.
Münübe YILMAZ
Gezi kalkışması davasında yargılaması devam edip, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi Avrupa Birliği’ni de gerdi.
AB Dış ilişkiler Sözcüsü Peter Stano, kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan metinde Türk yargısına akıl vermeye kalkarak “Osman Kavala’yı serbest bırakın” çağrısı yaptı.
Kavala'yı bıraktırmak için AB üyeliğini öne sürdü
Türkiye’yi içişlerine müdahale edilebilecek bir ülke olarak görme yanılgısına kapılan Stano, “iş adamı ve insan hakları savunucusu” olarak nitelendirdiği terör destekçisi Kavala’nın suçsuz olduğunu öne sürdü. Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ankara’yı oyalayan kendileri değilmiş gibi, birden bire Türkiye’nin AB üyeliğini hatırlayan Peter Stano, “AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye’nin, AB-Türkiye ilişkilerinin temel taşı olan insan hakları konusunda acilen somut ilerleme kaydetmesi gerekir” diyerek müstemleke valiliğine soyundu.