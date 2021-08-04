Türk Yahudisi Errol Gerald’ın iddiası tekrar gündem oldu! “Türkiye’yi Yahudiler kurdu, Mustafa Kemal bizimleydi”

Türk Yahudisi Errol Gerald'ın iddaları sosyal medyada tekrar gündem oldu. 2012 yılında katıldığı bir programda Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal hakkında çarpıcı yorumlar yapan Gerald, Mustafa Kemal'in Sabetay olduğu iddiasında bulundu.

Errol Gerald katıldığı programda “Türkiye’yi Sabetaycılar kurdu” iddiasında bulunurken Mustafa Kemal’in kuruluşta birlikte olduğunu açıkladı.

Sabetaycıların iki farklı kısıma ayrıldığı belirten Gerald, “Sabetaycıların bir kısmı Şam’a yerleşti, bir kısmı da Selanik’te kaldı. Selanik’te kalanlar harp okulunu bitirenler ve aralarında Mustafa Kemal de vardı. Mustafa Kemal’in en büyük düşmanı ise Enver’di çünkü Enver Sabetayist değildi.” İfadelerini kullandı.

Kapanışı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına bağlayan İsrail vatandaşı Türk Yahudisi Errol Gerald, Türkiye’yi Sabetay Mustafa Kemal’in kurduğunu açıkladı.