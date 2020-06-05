Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Biyoçeşitlilik ve pandemiler arasında güçlü bir bağlantı vardır. Covid-19 sorunu da bunun bir parçası olarak düşünülmelidir. İnsanlar ve hayvanlar birbirleri ile etkileşim halindedir” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu yıl yapılacak etkinliklerin ana konusunun “Biyoçeşitlilik” olarak belirlendiğini belirten Eroğlu, “Biyoçeşitlilik, 8 milyon bitki ve hayvan türü, onları barındıran ekosistemler ve bunlar arasındaki genetik çeşitlilik de dahil olmak üzere Dünya’daki yaşam çeşitliliğini kapsamaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması hayatın devamlığı için vazgeçilmez bir unsurdur. Biyoçeşitlilik kara, hava ve sudaki tüm yaşamı içerisine almaktadır. Biyoçeşitliliğin devamı, her canlının ekolojik dengede birbirinin varlığına saygı duyarak, yaşam zincirinin sorunsuz sürdürülebilmesi için önemlidir. Tüm canlıların hayatlarına devam etmesi içinde, temiz hava, su ve ihtiyaç duyulan besleyici gıdaların varlığı vazgeçilmezdir. Biyoçeşitliliğin korunması, bu canlı organizmaların yaşadığı ve gelişimini tamamladığı çevre olan tanımlanan habitatın korunması ile direkt ilişkilidir” açıklamasında bulundu.

Çevrenin fiziksel (magnetik, gürültü, ışık vs.), biyolojik ve kimyasallar ile kirletilmesi ve tahribatı ile insan ve hayvanlarda psikolojik sorunlar, aşırı kilo, kanser gibi hastalıkların arttığını aktaran Eroğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Yine havanın kirlenmesi ile ortaya çıkan nitrojen oksidin gazının, gebelerde fetüs üzerindeki olumsuz etkisi binlerce örnekten sadece bir tanesi olarak gösterilebilir. Canlılar arasında bulunan bu zincirin bir öğesini değiştirmek veya kaldırmak tüm yaşam sistemini etkiler ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz değişiklikler biyoçeşitliliğin bir parçası olan insan ve hayvanların hayatını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz davranışların neredeyse tamamı insan eli ile ormanların tahribi, vahşi yaşam habitatlarına tecavüz, yaban hayvan ticareti, yoğun tarım, pestisitlerin kullanımı ve iklim değişikliğinin hızlandırılması olarak sıralanabilir. Yaban hayatı türleri geçen milyon yıllara göre günümüzde yüzlerce kat daha hızlı bir biçimde yok olmaktadır. Biyoçeşitlilik ve pandemiler arasında güçlü bir bağlantı vardır. Covid-19 sorunu da bunun bir parçası olarak düşünülmelidir. İnsanlar ve hayvanlar birbirleri ile etkileşim halindedir. Sorumsuz bir şekilde doğal dengeye müdahale, çevrenin kirletilmesi bu tür enfeksiyonların çıkışlarının önemli sebepleri olarak sayılmaktadır.

Veteriner hekimler; tüm yaşam ortamlarındaki yaban hayvanlarına yönelik koruma ve üretimlerinde sürdürülebilirliğe dair çalışmaların içinde olan meslek grubunun üyeleri olup, verdikleri sağlık hizmetleriyle biyoçeşitlilik ve tabiatın korunmasına önemli katkı sağlar. Çevrenin korunması, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez bir öğedir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden Tek Sağlık Konsepti adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gereklidir. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığı korunması bir bütün olarak görülmeli ve ortaya çıkan sorunlar birlikte çözüme kavuşturulmalıdır.

Dünya Çevre Günü’nde, ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyor, sağlıklı bir Dünya herkesin sorumluluğu diyor, Dünya Çevre Gününü kutluyoruz.”