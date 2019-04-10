Türk ve Yunan heyetleri Atina'da görüşecek Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 12 Nisan'da Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Nisan'da Atina’da görüşmeler yapılacak. Türkiye ve Yunanistan siyasi istişarelerinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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