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Aktüel Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar İdlib'deki kamplarda bulunan kadınlara gül dağıttı
Aktüel

Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar İdlib'deki kamplarda bulunan kadınlara gül dağıttı

Aktivist Tülay Gökçimen: - "(25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü) Mülteci kamplarında yaşayan kadınların gözümüzde ne kadar değerli olduklarını göstermek için geldik ve onlara yanımızda gül getirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:24:52 -
Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar İdlib'deki kamplarda bulunan kadınlara gül dağıttı

İDLİB (AA) - Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İdlib'deki kamplarda yaşayan kadınlara gül dağıttı.

Aktivist Tülay Gökçimen AA muhabirine yaptığı açıklamada, anneler olarak farklı ülkelerden Suriyeli kadınların seslerini dünyaya duyurabilmek için İdlib'e geldiklerini belirterek "Mülteci kamplarında yaşayan kadınların gözümüzde ne kadar değerli olduklarını göstermek için geldik ve onlara yanımızda gül getirdik." dedi.

Savaş mağduru kadınların, şiddetin en kötüsünü yaşadıklarını vurgulayan Gökçimen, "Kadınların yaşadıkları bu zorlukların bitmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsviçreli Emine Taş da "İdlibli kadınlara gül getirdik. Dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız." diye konuştu.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de düzenlenen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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